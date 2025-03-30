РФ нанесла удар КАБом по центру Купянска, есть пострадавшие и разрушения
В воскресенье, 30 марта, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он проинформировал, что враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
"В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53 летняя женщина... Также загорелся автомобиль, еще пять авто - повреждены. На месте работают все профильные службы", - написал глава ОВА.
Через небольшой промежуток времени Синегубов уточнил, к кроме 53-летней женщины, пострадали также еще два человека - 61-летняя женщина и 27-летний мужчина.
Обновлено в 20:40
Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 4 человек.
"Медики оказали помощь 68-летней женщине, которая получила острую реакцию на стресс", - написал он.
Напомним, вчера вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 метров квадратных. Ранены были как минимум 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.