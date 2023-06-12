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Россияне ночью обстреляли Харьковскую область из артиллерии: есть разрушения и раненые

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Харьковская область, Понедельник 12 июня 2023 17:15
Россияне ночью обстреляли Харьковскую область из артиллерии: есть разрушения и раненые Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня ночью, 12 июня, нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате этого были ранены три человека, также были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района: получил ранения 40-летний мирный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

"Также в 5:00 враг нанес удары по пгт Шевченково Купянского района. Предварительно, из реактивной системы залпового огня", - пояснили в прокуратуре.

Были ранены 33-летний мужчина и 44-летняя женщина. Зафиксировано повреждение частных домов.

Обстрел Харьковской области "Калибром"

Примерно в 03:40 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Хорошево Харьковского района. Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены еще 12 домов.

Россияне ночью обстреляли Харьковскую область из артиллерии: есть разрушения и раненые

Произошел пожар в здании гаража и хозяйственной постройки на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, военнослужащие ВС РФ ударили по населенному пункту ракетой "Калибр".

Напомним, что вчера российские военные снова обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз оккупанты задействовали кассетные боеприпасы.

До этого россияне обстреляли Богодуховский и Купянский районы в Харьковской области. Из-за этого погиб 29-летний мужчина. Также ранение получил 39-летний гражданский.

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