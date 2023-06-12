Россияне ночью обстреляли Харьковскую область из артиллерии: есть разрушения и раненые

Российские войска сегодня ночью, 12 июня, нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате этого были ранены три человека, также были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Произошел пожар в здании гаража и хозяйственной постройки на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, военнослужащие ВС РФ ударили по населенному пункту ракетой "Калибр".

Примерно в 03:40 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Хорошево Харьковского района. Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены еще 12 домов.

Были ранены 33-летний мужчина и 44-летняя женщина. Зафиксировано повреждение частных домов.

"Также в 5:00 враг нанес удары по пгт Шевченково Купянского района. Предварительно, из реактивной системы залпового огня", - пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что по предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

"12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района: получил ранения 40-летний мирный житель", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские военные снова обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз оккупанты задействовали кассетные боеприпасы.

До этого россияне обстреляли Богодуховский и Купянский районы в Харьковской области. Из-за этого погиб 29-летний мужчина. Также ранение получил 39-летний гражданский.

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