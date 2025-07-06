В Харьковской области подорвались двое мужчин: что известно
Сегодня в Харьковской области двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Обоих мужчин госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.
Происшествие произошло 6 июля около 08:00 на территории Липецкой территориальной общины между населенными пунктами Шестаково и Терновая. В частности, в районе лесополосы автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.
В результате взрыва пострадали двое гражданских мужчин 68 и 75 лет. Обоих пострадавших со взрывными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.
"На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Полиция Харьковской области призывает граждан быть максимально осторожными", - говорится в сообщении.
Фото: поврежденное авто в результате взрыва (t.me/police_kh_region)
Кроме того, в связи с минной опасностью в регионе людям напомнили, чтобы они:
- не приближались к подозрительным предметам и обозначенным опасным территориям;
- не пользовались непроверенными дорогами, тропами, лесополосами или полями;
- в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщали на спецлинии 102 или 101.
"Берегите себя и своих близких. Соблюдение правил безопасности спасает жизни", - резюмировали в полиции.
Подрывы на взрывоопасных предметах
Напомним, что подрывы на неизвестных или взрывоопасных предметах в Харьковской области не единичны.
В частности, 28 июня в селе Ставище сдетонировал неизвестный предмет, который двое мальчиков 12 и 15 лет нашли возле двора. Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, в 15-летний подросток - ожог на кисти".
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