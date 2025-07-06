ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харківській області підірвалися двоє чоловіків: що відомо

Неділя 06 липня 2025 15:44
UA EN RU
У Харківській області підірвалися двоє чоловіків: що відомо Фото: чоловіки на авто наїхали на вибухонебезпечний предмет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Харківській області двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Обох чоловіків госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Подія сталася 6 липня близько 08:00 на території Липецької територіальної громади між населеними пунктами Шестакове та Тернова. Зокрема, в районі лісосмуги автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків 68 та 75 років. Обох постраждалих вибуховими пораненнями госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

"На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Поліція Харківської області закликає громадян бути максимально обережними", - йдеться у повідомленні.

У Харківській області підірвалися двоє чоловіків: що відомоФото: пошкоджене авто внаслідок вибуху (t.me/police_kh_region)

Крім того, у зв’язку з мінною небезпекою в регіоні людям нагадали, щоб вони:

  • не наближалися до підозрілих предметів та позначених небезпечних територій;
  • не користувалися неперевіреними дорогами, стежками, лісосмугами чи полями;
  • у разі виявлення підозрілого предмета негайно повідомляли на спецлінії 102 або 101.

"Бережіть себе та своїх близьких. Дотримання правил безпеки рятує життя", - резюмували в поліції.

Підриви на вибухонебезпечних предметах

Нагадаємо, що підриви на невідомих або вибухонебезпечних предметах у Харківській непоодинокі.

Зокрема, 28 червня у селі Ставище здетонував невідомий й предмет, який двоє хлопців 12 і 15 років знайшли біля подвір'я. Глава ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, в 15-річний підліток - опік на кисті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух Війна в Україні
Новини
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників