В Харькове раздался взрыв. Местные власти говорят о возможном ударе КАБом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

"В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом уточняется - это пригород, или окрестность Харькова", - написал Терехов.

Напомним, 9 июня российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Было зафиксировано попадание в жилую застройку города.

В конце мая Институт изучения войны заявлял, что Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ бить по ее территории.

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