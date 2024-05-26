ua en ru
Вс, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ бить по ее территории, - ISW

Харьков, Воскресенье 26 мая 2024 06:48
UA EN RU
Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ бить по ее территории, - ISW Фото: россияне пытаются выжить жителей Харькова (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Обстрелы высокоточными бомбами гражданских районов Харькова свидетельствует о попытке России напугать местных жителей и заставить их покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в течение последних недель российские войска наносили ракетные удары по Харькову планерными бомбами, преимущественно модифицированными ФАБ и КАБ с планерными модулями, которые часто были оснащены системами наведения. Одна из задач - заставить жителей бежать из города.

В ISW напомнили, что российские самолеты осуществляли эти удары из своего безопасного района на территории РФ, не боясь поражения системами противовоздушной обороны Украины. Это стало возможным, поскольку страны Запада запретили использовать свои вооружения для ударов по военным целям и в воздушном пространстве агрессора.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области до тех пор, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ", - говорится в отчете ISW.

Российские обстрелы Харькова

Российские захватчики постоянно обстреливают Харьков из-за его большой приближенности к украино-российской границе.

Днем 25 мая, захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли 11, пострадали 40 человек.

В ночь на 25 мая россияне атаковали учебное заведение города. В результате обстрела была разрушена мастерская и пострадало основное здание лицея.

Также военные агрессора атаковали окрестности города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию