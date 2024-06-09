Россияне ударили КАБом по Харькову: есть прилет в жилую застройку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Около 17:15 местные Telegram-каналы написали о взрывах в Харькове. Уже в 17.45 мэр Харькова рассказал, что в городе зафиксировали "прилет" в районе частной жилой застройки.

"Повреждены несколько домов. О возможных жертвах и пострадавших информация уточняется", - рассказал Терехов в своем Telegram-канале.

В то же время глава Харьковской ОВА уточнил, что удар был нанесен КАБом. После попадания, по его словам, возник пожар.