В Харьковской области несколько трасс закрыли для грузовиков: список

Сегодня, 13 декабря, в Харьковской области запретили движение грузовиков по нескольким трассам из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Facebook .

Как отмечают правоохранители, ограничения были введены для грузовых транспортных средств общей массой более 24 тонн. Запрет действует в период с 19:00 13 декабря до 07:00 14 декабря на следующих трассах:

М-03 Киев - Харьков - Довжанский (на г. Ростов-на-Дону), км 396+094 - км 648+570;

М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 9+387 - км 147+419;

М-29 Харьков - Красноград - Перещепино - Днепр, км 0+000 - км 127+735;

Р-11 Полтава - Красноград, км 45+136 - км 52+112;

Р-46 Харьков - Ахтырка, км 0+000 - км 80+813.

"Ограничения не касаются аварийных служб, транспортных средств дорожных организаций, военной техники и карет скорой помощи", - подчеркивают в полиции.