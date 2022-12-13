У Харківській області кілька трас закрили для вантажівок: список
Сьогодні, 13 грудня, у Харківській області заборонили рух вантажівок кількома трасами через погіршення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області у Facebook.
Як зазначають правоохоронці, обмеження було запроваджено для вантажних транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни. Заборона діє у період з 19:00 13 грудня до 07:00 14 грудня на наступних трасах:
- М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), км 396+094 - км 648+570;
- М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 9+387 - км 147+419;
- М-29 Харків - Красноград - Перещепине - Дніпро, км 0+000 - км 127+735;
- Р-11 Полтава - Красноград, км 45+136 - км 52+112;
- Р-46 Харків - Охтирка, км 0+000 - км 80+813.
"Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в середу, 14 грудня, у більшості областей України - короткочасна пауза в опадах. На дорогах ожеледиця.
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