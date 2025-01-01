В Харькове на территории кладбища произошел пожар: есть погибшие
В Харькове сегодня, 1 января, загорелось здание на территории кладбища. В результате инцидента погибли двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Facebook.
По информации ГСЧС, в 19:08 на номер “101” поступило сообщение о пожаре в хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова. На место происшествия направили два отделения службы спасения на автоцистернах.
Фото: в Харькове спасатели тушили пожар на кладбище (facebook.com/DSNSKHARKIV)
"На момент прибытия пожарных установлено, что горит одноэтажное хозяйственное здание на площади 20 квадратных метров. К сожалению, в результате этого события погибли двое мужчин", - уточнили спасатели.
Пожар удалось локализовать в 19:40, а уже в 21:52 его полностью ликвидировали. Предварительная причина - нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.
К слову, сегодня, 1 января, пожар вспыхнул в санатории в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек.
К счастью, пострадавших в результате пожара в санатории не было.
Также сегодня утром в селе Хотяновка под Киевом загорелась хозяйственная постройка, из-за чего погибли два человека.
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