В многоэтажке Одессы вспыхнула стиральная машина: пострадал ребенок (фото)
В четверг, 2 января, в многоэтажке Одессы возник пожар в результате возгорания стиральной машины в одной из квартир. Пострадал 11-летний мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.
Что известно о пожаре в Одессе и его последствиях
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар возник 2 января 2025 года в Хаджибейском районе Одессы - по улице Ивана и Юрия Лип.
Разрушения в квартире многоэтажки (фото: facebook.com/DSNSODE)
Уточняется, что возгорание стиральной машины произошло на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
Стиральная машина, которая загорелась в квартире (фото: facebook.com/DSNSODE)
Во время проведенной разведки спасатели установили, что в результате чрезвычайного происшествия:
- пострадал мальчик 2013 года рождения (его передали работникам медицинской помощи)
- произошло разрушение межкомнатной перегородки
- были повреждены стены в двух соседних квартирах
Разрушенная межкомнатная стена (фото: facebook.com/DSNSODE)
На месте работала опытно-испытательная лаборатория - для установления причин чрезвычайного происшествия.
Спасатель осматривает место происшествия (фото: facebook.com/DSNSODE)
Тем временем психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
Работа психолога ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSODE)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом.
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