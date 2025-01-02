В многоэтажке Одессы вспыхнула стиральная машина: пострадал ребенок (фото)

В четверг, 2 января, в многоэтажке Одессы возник пожар в результате возгорания стиральной машины в одной из квартир. Пострадал 11-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

На месте работала опытно-испытательная лаборатория - для установления причин чрезвычайного происшествия.

Во время проведенной разведки спасатели установили, что в результате чрезвычайного происшествия:

Стиральная машина, которая загорелась в квартире (фото: facebook.com/DSNSODE)

Уточняется, что возгорание стиральной машины произошло на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар возник 2 января 2025 года в Хаджибейском районе Одессы - по улице Ивана и Юрия Лип.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом.

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