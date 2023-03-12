ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация из Купянска, - ОВА

Новина українською →
Воскресенье 12 марта 2023 04:45
В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация из Купянска, - ОВА Фото: в Купянске продолжается непременная эвакуация населения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Харьковская областная администрация продолжает обязательную эвакуацию жителей Купянского района, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, линия фронта проходит именно по Купянскому направлению, что делает его самым горячим. Враг ежедневно обстреливает населенные пункты Купянского общества и атакует позиции украинских военных.

По этой причине усилиями ОВА и волонтерских организаций продолжается обязательная эвакуация по этому направлению гражданского населения, в том числе семей с детьми и маломобильных людей.

По словам чиновника, все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковщины или за пределами области. К примеру, город Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

Напомним, что украинские пограничники заявили, что на Купянском направлении почти все строения повреждены атаками россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Купянск
NEWS
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации