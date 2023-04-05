В Харьковской области на мине подорвался сапер

В Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался работник отдела специальных взрывных работ ГУ ГСЧС. Полиция устанавливает происшествия катастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

"5 апреля в дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что в селе Новая Гусаровка на взрывном устройстве подорвался работник отдела специальных взрывных работ ГУ ГСЧС в Черниговской области", - пишет пресс-служба. Отмечается, что трагедия произошла во время обследования и разминирования территории населенного пункта. Пострадавшего уже госпитализировали для оказания медицинской помощи.