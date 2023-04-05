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В Харьковской области на мине подорвался сапер

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Среда 05 апреля 2023 17:42
В Харьковской области на мине подорвался сапер Фото: в Харьковской области на мине подорвался сапер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался работник отдела специальных взрывных работ ГУ ГСЧС. Полиция устанавливает происшествия катастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

"5 апреля в дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что в селе Новая Гусаровка на взрывном устройстве подорвался работник отдела специальных взрывных работ ГУ ГСЧС в Черниговской области", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что трагедия произошла во время обследования и разминирования территории населенного пункта.

Пострадавшего уже госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина. Также недавно вблизи села Шляховое Бериславской общины гражданский подорвался на российской взрывчатке.

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