В Харьковской области на мине подорвался сапер
В Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался работник отдела специальных взрывных работ ГУ ГСЧС. Полиция устанавливает происшествия катастрофы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
"5 апреля в дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что в селе Новая Гусаровка на взрывном устройстве подорвался работник отдела специальных взрывных работ ГУ ГСЧС в Черниговской области", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что трагедия произошла во время обследования и разминирования территории населенного пункта.
Пострадавшего уже госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина. Также недавно вблизи села Шляховое Бериславской общины гражданский подорвался на российской взрывчатке.
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