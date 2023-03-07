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В Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе

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Харьковская область, Вторник 07 марта 2023 18:26
В Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе Фото: в Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Снежковка Изюмского района местный 63-летний житель на собственном дворе подорвался на российской противопехотной мине "Лепесток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"Сегодня, около 16:00, в селе Снежковка Изюмского района местный 63-летний житель на собственном подворье наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток", - написал Синегубов.

В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными, ведь на деоккупированных территориях враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительного предмета не прикасайтесь к нему", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

Также ранее мы писали, что 6 марта в Николаевской области зафиксировали три случая, когда гражданские подорвались на минах.

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