В Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке: один человек погиб

Во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения. "Жители Херсонской области, в который раз напоминаем, что сейчас очень опасно посещать территории, еще не обследовавшие саперы. Поэтому ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий", - подчеркнули в ОВА.