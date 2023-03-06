В Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке: один человек погиб
Во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.
От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения.
"Жители Херсонской области, в который раз напоминаем, что сейчас очень опасно посещать территории, еще не обследовавшие саперы. Поэтому ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий", - подчеркнули в ОВА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Бериславском районе Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на российской взрывчатке. В результате происшествия погибли два человека.
Также ранее мы писали, что российские оккупанты активно миновали временно захваченные территории. Только в освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминированы почти 900 тысяч гектаров земли.
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