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В Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке: один человек погиб

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Херсонская область, Понедельник 06 марта 2023 16:01
В Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке: один человек погиб Фото: в Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.

От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения.

"Жители Херсонской области, в который раз напоминаем, что сейчас очень опасно посещать территории, еще не обследовавшие саперы. Поэтому ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Бериславском районе Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на российской взрывчатке. В результате происшествия погибли два человека.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты активно миновали временно захваченные территории. Только в освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминированы почти 900 тысяч гектаров земли.

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