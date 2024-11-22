Харьковская область будет усиливать эффективность мобилизации: что известно

Харьковская область продолжает активно работать над укреплением обороноспособности и обеспечением безопасности своих жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова .

Теперь некоторые категории военнообязанных граждан могут оформить отсрочку онлайн. Также сейчас ожидается введение отдельного реестра для военных. Что еще важнее – власти обещают "конец бусификации". Подробности - в материале РБК-Украина.

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжают менять ради повышения ее эффективности. К примеру, только за последние недели появился ряд важных нововведений.

Общая мобилизация в Украине продолжается в рамках военного положения, продленного до 7 февраля 2025 года.

Кроме того, во время очередного заседания Совета обороны области также были рассмотрены вопросы алгоритма логистики для обеспечения сжиженным газом жителей общин в рамках экспериментального проекта Харьковской ОВД, правительства, международных партнеров и местного бизнеса. Отмечается, что планируется обеспечить таким газом в баллонах 22 930 домохозяйств области.

Руководители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и Национальной полиции Харьковской области представили доклады по текущей ситуации в регионе.

Также раньше мы рассказывали о том, как происходит военный учет и с какого возраста в Украине нужно становиться.

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