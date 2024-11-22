Харківська область посилюватиме ефективність мобілізації: що відомо



Фото: засідання Ради оборони (t.me synegubov)

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація в Україні триває у межах воєнного стану, який було продовжено до 7 лютого 2025 року.

Мобілізаційні заходи в Україні продовжують змінювати, заради підвищення її ефективності. Наприклад, лише за останні тижні з'явилася низка важливих нововведень.

Тепер деякі категорії військовозобов'язаних громадян можуть оформити відстрочку онлайн. Також зараз очікується запровадження окремого реєстру для військових. Що ще важливіше - влада обіцяє "кінець бусіфікації". Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.