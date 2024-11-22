Военный учет для 16-летних юношей: когда становиться и что будет, если этого не сделать

В Украине юноши по достижении 16-летия обязаны стать на военный учет призывников, иначе им будет грозить наказание.

РБК-Украина расспросила юриста практики военного права Диану Тернову о том, что нужно знать о военном учете несовершеннолетним и каким будет наказание, если на него не встать.

Когда и как становиться на учет 16-летним юношам

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно статьи 14, взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

"Процедура регистрации начинается, когда юноша достигает 16 лет, то есть в течение этого года он должен явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) для прохождения первичного учета. Это включает медицинский осмотр и получение военно-учетного документа", – говорит Тернова.

Она отмечает, что в украинском законодательстве определено, что ежегодно в течение января-марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Призывникам военно-учетный документ на бланке оформляется и выдается районным (городским) ТЦК и СП или его отделом.

Что будет, если не встать на учет вовремя

"Нужно понимать, что если юноши не встанут на учет, то за это предусмотрена административная ответственность, а именно за нарушение правил учета может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн", – говорит Тернова.

Напомним, что штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 10 дней с момента его назначения. Если нарушитель не собирается этого делать, то должен оплатить его в течение 15 дней, иначе сумма удваивается автоматически.

Также за неоплату штрафа исполнительная служба имеет право наложить арест на банковские счета нарушителя, движимое и недвижимое имущество. Но если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не имеют права принудительно продать, чтобы оплатить штраф.

Имеют ли право 16- и 17-летние юноши выезжать за границу

Во время действия военного положения юноши в возрасте 16-17 лет имеют право пересекать государственную границу Украины. Запрет действует только на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако пограничники могут у юношей требовать предъявить документ, подтверждающий, что парень встал на военный учет призывников.