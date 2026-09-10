СБУ сорвала заказное убийство активиста на Киевщине: задержан 19-летний киллер ФСБ

Служба безопасности Украины сорвала подготовку к убийству известного общественного активиста в Киевской области. Исполнителя задержали во время подготовки к нападению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ.

Киллер готовил засаду в лесу

Контрразведка СБУ разоблачила планы российских спецслужб по организации заказного убийства общественного деятеля на Киевщине.

Спецоперация проходила при личной координации главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада.

По данным следствия, потенциальной жертвой злоумышленник должен был выстрелить во время утренней прогулки с собакой в лесу.

Для подготовки нападения агент длительное время наблюдал за распорядком дня активиста и отслеживал маршруты его передвижения.

Оружие получил из российского схрона

Для совершения убийства исполнитель забрал из тайника, координаты которого ему передала ФСБ, пистолет с боеприпасами и глушителем. Далее по указанию российской спецслужбы он должен был переночевать в лесу неподалеку от дома активиста, а утром устроить засаду и несколько раз выстрелить в него.

Сотрудники СБУ успели разоблачить замысел и задержали киллера непосредственно во время подготовки к покушению.

Кто оказался исполнителем

Заказ ФСБ выполнял 19-летний житель Николаева, которого российская спецслужба завербовала после того, как заметила его активность в социальных сетях. В частности, молодой человек публиковал материалы в поддержку фашистской и нацистской идеологии.

После вербовки российские кураторы направили его в Киев для совершения резонансного убийства. Во время обысков у задержанного обнаружили три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения, подготовке к умышленному заказному убийству и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Фото: СБУ

Источники РБК-Украины в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Геннадии Друзенко