СБУ сорвала заказное убийство активиста на Киевщине: задержан 19-летний киллер ФСБ
Служба безопасности Украины сорвала подготовку к убийству известного общественного активиста в Киевской области. Исполнителя задержали во время подготовки к нападению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ.
Киллер готовил засаду в лесу
Контрразведка СБУ разоблачила планы российских спецслужб по организации заказного убийства общественного деятеля на Киевщине.
Спецоперация проходила при личной координации главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада.
По данным следствия, потенциальной жертвой злоумышленник должен был выстрелить во время утренней прогулки с собакой в лесу.
Для подготовки нападения агент длительное время наблюдал за распорядком дня активиста и отслеживал маршруты его передвижения.
Оружие получил из российского схрона
Для совершения убийства исполнитель забрал из тайника, координаты которого ему передала ФСБ, пистолет с боеприпасами и глушителем. Далее по указанию российской спецслужбы он должен был переночевать в лесу неподалеку от дома активиста, а утром устроить засаду и несколько раз выстрелить в него.
Сотрудники СБУ успели разоблачить замысел и задержали киллера непосредственно во время подготовки к покушению.
Кто оказался исполнителем
Заказ ФСБ выполнял 19-летний житель Николаева, которого российская спецслужба завербовала после того, как заметила его активность в социальных сетях. В частности, молодой человек публиковал материалы в поддержку фашистской и нацистской идеологии.
После вербовки российские кураторы направили его в Киев для совершения резонансного убийства. Во время обысков у задержанного обнаружили три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения, подготовке к умышленному заказному убийству и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Спецоперацию проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Источники РБК-Украины в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Геннадии Друзенко
Справка: Геннадий Друзенко - сооснователь и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Также он возглавляет правление Центра конституционного моделирования, был участником Революции достоинства и является ветераном российско-украинской войны. Друзенко принимал участие в боях в районе Серебрянского леса.
Напоминаем, что ранее стало известно о подозрении руководителю одного из подразделений СБУ в связи с нарушениями при хранении боеприпасов в селе Мила Киевской области. После российской атаки и последующей детонации там погибли 35 человек. Фигуранта дела уже взяли под стражу.