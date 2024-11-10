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Оккупанты ударили по Харькову: что известно

Харьков, Воскресенье 10 ноября 2024 10:02
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Оккупанты ударили по Харькову: что известно Фото: оккупанты обстреляли Харьков 10 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 10 ноября ударили по Харькову. Был "прилет" в Киевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Взрывы в Харькове раздались около 9:20. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют.

"По предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова", - сообщил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что профильные службы выехали на осмотр места попадания.

Обновлено в 10:15

Мэр Харькова отметил, что удар был по лесополосе. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.

Следует добавить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках россиянам управляемых авиационных бомб по Харьковской области и призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.

Ночная атака врага

Вечером 9 ноября оккупанты обстреляли Харьков. Россияне применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Известно, что оккупанты ударили по Слободскому району города, "прилет" был на открытой местности. В результате атаки повреждены многоквартирные дома.

В ночь на 10 ноября россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Зафиксированы пуски 145 беспилотников.

ПВО работала в 13 областях Украины. Защитники уничтожили 62 дрона, еще 67 беспилотников локационно потеряны. 10 дронов вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

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