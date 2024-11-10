Оккупанты ударили по Харькову: что известно

Российские войска утром 10 ноября ударили по Харькову. Был "прилет" в Киевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Взрывы в Харькове раздались около 9:20. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют. "По предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова", - сообщил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что профильные службы выехали на осмотр места попадания. Обновлено в 10:15 Мэр Харькова отметил, что удар был по лесополосе. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших. Следует добавить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках россиянам управляемых авиационных бомб по Харьковской области и призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.