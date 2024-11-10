Оккупанты ударили по Харькову: что известно
Российские войска утром 10 ноября ударили по Харькову. Был "прилет" в Киевском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Взрывы в Харькове раздались около 9:20. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют.
"По предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова", - сообщил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что профильные службы выехали на осмотр места попадания.
Обновлено в 10:15
Мэр Харькова отметил, что удар был по лесополосе. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.
Следует добавить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках россиянам управляемых авиационных бомб по Харьковской области и призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.
Ночная атака врага
Вечером 9 ноября оккупанты обстреляли Харьков. Россияне применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Известно, что оккупанты ударили по Слободскому району города, "прилет" был на открытой местности. В результате атаки повреждены многоквартирные дома.
В ночь на 10 ноября россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Зафиксированы пуски 145 беспилотников.
ПВО работала в 13 областях Украины. Защитники уничтожили 62 дрона, еще 67 беспилотников локационно потеряны. 10 дронов вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.
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