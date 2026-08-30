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В Харьковской области из-за атаки РФ во время забега погибли люди: открыто дело

13:18 30.08.2026 Вс
2 мин
Следователи проверяют, достаточно ли мероприятия обеспечили безопасность
aimg Мария Науменко
В Харьковской области из-за атаки РФ во время забега погибли люди: открыто дело Фото: медики работают на месте происшествия (Getty Images)
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В Харьковской области российские военные ударили ракетой по территории, где проходил памятный забег, погибли люди. Теперь ледство проверяет действия чиновников, организовавших мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления полиции Харьковской области и Харьковской областной прокуратуры.

29 августа в селе Наталино Берестинского района проходил ежегодный забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины". Мероприятие организовала Натальинская сельская военная администрация.

Утром российские военные нанесли ракетный удар по территории, где проходило мероприятие. По предварительным данным, для атаки РФ применила ракету "Искандер-М".

В результате удара погибли три человека. Среди них был полицейский. Еще два человека пострадали.

Что расследуют правоохранители

30 августа следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Производство открыли по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей.

Следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение забега.

В частности, правоохранители должны установить, должным образом организаторы позаботились о безопасности участников мероприятия, учли ли ситуацию с безопасностью в регионе и были ли приняты все необходимые меры, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей.

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков. В частности, 28 августа россияне нанесли удар по автозаправке в Слободском районе города, из-за чего также возник пожар и пострадали.

В тот же день город также подвергся атаке реактивных дронов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что россияне нанесли удар по торговому центру в Киевском районе.

А вечером 29 августа российский дрон попал по АЗС возле жилого многоквартирного дома, в результате чего произошел пожар.

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