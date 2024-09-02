Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом

Из-за близости к российской границе Харьков постоянно находится под ударами, но под конец августа противник перешел к ежедневным атакам. Причем помимо дронов, баллистики и привычных корректируемых авиабомб (КАБ), вернулся к ударам ракетами С-300 по наземным целям.

Подробнее об этом и о том, есть ли возможность прямо сейчас закрыть небо над Харьковом, - в материале РБК-Украина .

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Бомбы, баллистика и С-300. Чем Россия все чаще бьет по Харькову

Днем 30 августа Россия нанесла массированный удар авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре. В результате погибли шесть человек, еще почти сотня - пострадали.

Обстрел бомбами ФАБ-500 пришелся на пять локаций в Индустриальном, Слободском районах и центральной части города. Был прямой прилет в 12-этажку на ХТЗ, повреждены 82 многоэтажек, частные дома, склады, учебные и торговые заведения, а также гаражи и помещение одного из предприятий.

Фото: последствия удара по многоквартирному дому 30 августа (t.me/synegubov)

Удары продолжились вечером 31 августа. Сообщалось о ракетной атаке, в результате которой пострадали четыре человека, повреждены гражданское предприятие и свыше 25 автомобилей.

Позже стало известно, что впервые за время войны россияне ударили по Харькову таким нетипичным оружием как "Гром-Е1" - гибридом ракеты и управляемой авиационной бомбы. Согласно открытым данным, она создана на базе советской ракеты Х-38 и имеет максимальную дальность 120 км.

Подробнее о характеристиках "Гром-Е1" читайте по ссылке. Следует отметить, что по эффективности гибрид в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270. Запускается с боевых самолетов Су-35, МиГ-35, Су-25СМ3, а также вертолетов Ка-52 и некоторых других. И в целом ранее фиксировались удары такими гибридами по Мирнограду (Донецкая область) и Херсону.

1 сентября произошел еще один массированный удар. Противник ударил ракетами "Искандер" и С-300 по торговому центру, отделению "Новой почты", газопроводу и Дворцу спорта. Часть прилетов возле спортивного комплекса пришлась в землю. В общей сложности пострадали 50 человек.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, было шесть попаданий в радиусе 300 м вокруг Дворца спорта. Детальнее о последствиях читайте в его комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

Продолжались взрывы вечером и в ночь на 2 сентября. Два "шахеда" попали в частный дом в Киевском районе и возле образовательного учреждения в Слободском районе. А в Индустриальном районе из-за удара неустановленной ракетой горели дачи. Сегодня днем россияне ударили по гаражному кооперативу вблизи жилой застройки в Киевском районе. На данный момент известно о семи пострадавших.

Какова цель постоянных обстрелов Харькова

Если целью сегодняшней массированной атаки на Киев могли быть правительственный квартал и "центры принятия решений", то что касается Харькова, здесь систематические удары - исключительно террор гражданского населения, полагает руководитель Центра военных-правовых исследований Александр Мусиенко.

Подробнее о массированной атаке на украинскую столицу читайте в материале РБК-Украина" Почему РФ "засыпает" Киев ракетами и сколько это может продлиться: мнения экспертов".

Мусиенко обращает внимание на то, что Россия снова атакует Харьков неточными системами С-300, чего почти не делала в течение летних месяцев.

"Это откровенно террористические атаки, деморализация местного населения и попытки сломить нас. У них (россиян, - ред.) не удается наступление на севере Харьковской области, не удается остановить украинские действия в Курской области. Другой цели, кроме как террористической, на сегодня нет", - говорит эксперт.

Фото: последствия удара по Харькову 1 сентября (t.me/synegubov)

По его словам, постоянные удары авиабомбами, а теперь и возвращение к С-300, подтверждают тезисы президента Владимира Зеленского о том, что западные партнеры должны снять ограничения на применение дальнобойных ракет для поражения вражеских аэродромов и пусковых систем.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что россияне терроризируют Харьков с целью вызвать панику и массовый отток жителей. По его словам, если люди из города-миллионника будут вынуждены выехать вглубь Украины, из-за нагрузки на социальную инфраструктуру и вопросов размещения харьковчан может произойти коллапс.

"Думаю, враг пытается превратить Харьков и его пригород в некую санитарную или "серую зону". И за счет ракетных атак продолжит это делать", - сказал он в беседе с РБК-Украина.

Селезнев полагает, что не просто так россияне 10 мая пошли в наступление с Белгородской области в том числе в направлении на Липцы.

"Они пытались дойти до таких расстояний, чтобы иметь возможность напрямую бить артиллерийскими системами по северным окраинам Харькова. Не вышло, поэтому вынуждены применять авиационную компоненту для запуска КАБов и ракеты. Враг не оставляет надежды, что ему удастся продвинуться на глубину до 20 км до Харькова, чтобы попытаться снести артсистемами наш несокрушимый город", - добавил он.

Есть ли возможность закрыть небо над Харьковом

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: прямо сейчас нет возможности закрыть небо над Харьковом, чтобы гарантировать надежную защиту города и его жителей.

По словам Мусиенко, Украина делает все, что может. "Что наши подразделения могут сбивать, они пытаются сбивать. Но чтобы закрыть Харьков от вражеских ударов, нужно больше систем ПВО. Мы ждем дополнительные Patriot от Румынии и не только. Думаю, они позволят, в том числе усилить оборону Харькова и Сум, которые наиболее сильно страдают от российских атак", - подчеркнул эксперт.

Отметим, сегодня стало известно, что коалиционное правительство Румынии одобрило передачу системы Patriot. Однако соответствующий законопроект еще должен пройти через парламент. При этом официальный Бухарест не раскрывает возможную дату поставки в Украину.

На сегодня нет ресурсов для реализации миссий по прикрытию Харькова от ударов с воздуха, отмечает Владислав Селезнев.

"Подтягивать системы ПВО ближе к городу - это гарантированно подставлять их под удары вражеских "Искандеров". Враг активно применяет разведывательные БПЛА и любая установка типа Patriot будет уничтожена в течение короткого промежутка времени", - говорит эксперт.

Позитивный результат может дать только комбинированный подход. Который заключается в уничтожении вражеских самолетов-носителей КАБов на российских аэродромах (для этого нужно разрешение партнеров на удары дальнобойными ракетами), а также в усилении противовоздушной обороны на оперативно-тактическом и стратегическом уровнях.

"Чтобы показать россиянам, что любая попытка зайти в наше воздушное пространство авиацией гарантированно закончится уничтожением нашей системой ПВО. А еще нужны средства радиоэлектронной борьбы и РЭБ-детекторы, позволяющие выявлять разведывательные дроны. Такое оборудование есть, но нам его критически не хватает", - подчеркивает он.

Что касается случая с ударом гибридом ракеты и авиабомбы "Гром-Е1", то противник довольно часто применяет подобные боеприпасы, адаптируясь к условиям ведения войны в попытке обеспечить возможность атаковать с более дальних рубежей. "Использует такие варианты, чтобы бить по нашему Харькову относительно недорогим оружием, которое преодолевает серьезные расстояния. Для врага это важно и он будет работать над этим и дальше", - добавил Селезнев.

При подготовке использовались сообщения городских властей Харькова, Харьковской областной военной администрации, комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.