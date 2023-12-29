ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Сумскую область, есть раненые, поврежден многоквартирный дом

Конотоп, Пятница 29 декабря 2023 06:55
UA EN RU
Россияне обстреляли Сумскую область, есть раненые, поврежден многоквартирный дом Фото: РФ атаковала Сумскую область, ранены (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска атаковали, вероятно, ракетами Конотоп Сумской области сегодня утром, 29 декабря. Пострадали три человека, поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Сегодня ранним утром российские террористы совершили очередное преступление против мирного населения. Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Также произошло возгорание автомобиля.

На месте работают все необходимые службы. Людей призывают не играть сигналы воздушной тревоги.

Российский обстрел Украины 29 декабря

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Прогремел взрыв и в Черкассах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году