RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Харьков – в топ 10. Какие вузы стали самыми популярными среди абитуриентов

Топ университетов в Украине в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Самыми популярными среди поступающих в этом году снова стала Львовская политехника, а также университет Франко, киевский университет Шевченко и КПИ Сикорского.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Куда подали больше всего заявок

Во время нынешней вступительной каампании каждый абитуриент может подавать несколько таких заявлений. В среднем в этом году подавали по 4 заявления, говорит собеседник.

"В этом году, как и в прошлом, наибольшее количество заявлений имеет Львовская политехника. Это наш крупнейший университет в стране по количеству студентов. В этом году они получили более 38 тысяч заявлений, на втором месте почти с равным количеством заявлений – львовский университет Франко. Далее идет университет Шевченко в Киеве, КПИ Сикорского", – рассказывает Михаил Винницкий.

Однако важнее не количество заявлений, а количество рекомендаций. Это те, кто реально поступил по широкому конкурсу, объясняет он.

По количеству рекомендаций на первом месте – Львовская политехника, там 7 196 поступающих. Университет Франко – 5867 тех, кто поступил. Университет Шевченко – 5076. КПИ Сикорского – 4853.

Ситуация в вузах других городов

Винницкий говорит, что его радует ситуация по количеству поступающих не в Киеве и не во Львове.

"Черновцы в этом году показали очень хорошие результаты – 3461 поступающий. Карпатский университет Стефаника во Франковске – 3235. Университет Каразина в Харькове так же входит в топ-10 – там 2835 поступающих, и там также большое количество бюджетников. Поэтому даже Харьков со своими проблемами безопасности все равно показывает хорошие результаты.

В то же время, в Сумском государственном университете, к сожалению, в этом году не в лучшей ситуации относительно поступающих.

"Здесь понятно, к сожалению, у них тяжелая ситуация с безопасностью. В Сумской области в целом рекомендован к поступлению 2881 поступающий. Но это на три университета: это аграрный, сумской государственный и педагогический", –отмечает Винницкий.

Стало известно, сколько выпускников получили лучшие результаты по НМТ.

Также на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, после принятия которого в Украине должны появиться так называемые национальные стипендии. Это будут повышенные выплаты. Мы писали, какие стипендии у студентов в Украине сейчас и когда ждать повышения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЛьвовМинобразованияХарьковМОНКПИОбразование в Украине