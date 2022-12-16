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Могут быть проблемы со светом. Оккупанты второй день подряд бьют по Харькову

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Харьков, Пятница 16 декабря 2022 09:22
Могут быть проблемы со светом. Оккупанты второй день подряд бьют по Харькову Фото: оккупанты второй день подряд бьют по Харькову (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты второй день подряд обстреливают Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством", - написал он.

Он попросил быть осторожными и оставаться в укрытиях.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковской области.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил он.

В "Харьковском метрополитене" сообщили, что временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена.

"Несмотря на остановку движения поездов, все станции Харьковского метрополитена работают в качестве укрытия", - говорится в сообщении.

Обновлено 9.20. По данным Синегубова, есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.

"Предварительно - без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением", - добавил он.

Как сообщалось, российские войска открыли огонь по Харькову 15 декабря. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300.

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