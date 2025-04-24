Россия нанесла ракетный удар по Харькову: первые подробности

Российская армия нанесла очередной масштабный удар по территории Украины. Взрывы раздавались и в Харькове.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях атаки на Харьков.

"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары - будьте осторожны", - сообщил Терехов.

Он также предупредил об угрозе повторных ударов.

По состоянию на 01:40 ни Терехов, ни Синегубов не сообщали о пострадавших.

В то же время Воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара по Харькову, а также о движении ударных дронов типа "Шахед", которые движутся из Луганской области в направлении города.

Обновлено 02:08

Мэр Игорь Терехов уточнил, что россияне нанесли семь ракетных ударов по Харькову.

"Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало", - рассказал он.

Масштабный обстрел в ночь на 24 апреля

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла масштабный удар по Украине. Россияне применили баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.

В то же время Воздушные силы предупреждают об угрозе крылатых ракет, которые россияне запустили со стратегической авиации.

В Киеве были слышны мощные взрывы, город оказался под атакой российских дронов, а также баллистических и крылатых ракет.