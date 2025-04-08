Харьков под дроновой атакой РФ: прилеты в нескольких районах, есть пострадавший

Российская армия вечером вторника, 8 апреля, дронами атаковала Харьков. Уже известно о прилете в одном из районов и пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и Воздушные силы.

Около 20:30 Воздушные силы сообщили о том, что российские ударные дроны начали заходить в воздушное пространство Харьковской области. Через некоторое время воздушники предупредили об опасности для Харькова.

В 21:01 Терехов сообщил о взрыве в городе.

"В Харькове прилет по Киевскому району. На месте - пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар был задан ударным дроном типа "Шахед".

В 21:16 Синегубов сообщил о еще одном взрыве в Харькове.

Терехов уточнил, что оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте.

"Пожар - горит хозяйственная постройка. О пострадавших информации на данную минуту нет", - сообщил он.

Обновлено в 21:30.

Синегубов заявил, что второй удар дроном был в Шевченковском районе города.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил он.

Обновлено в 21:34.

Терехов сообщил о первом пострадавшем в результате дронового удара.

В то же время Синегубов заявил, что в результате обстрела вражеским беспилотником в Киевском районе вспыхнул пожар. Там попадание зафиксировано в двухэтажное здание.

Обновлено в 21:40.

Терехов заявил, что есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района.

"Если подтвердится - это третий удар по Харькову за сегодня", - уточнил он.

Обстрелы Харькова

Напомним, вечером четверга, 3 апреля, российская армия традиционно атаковала дронами территорию Украины. Под обстрел попал и Харьков.

По состоянию на утро пятницы, 4 апреля, сообщалось о четырех погибших в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал о по меньшей мере двух ударах в Новобаварском районе. Было попадание по двухэтажному дому и по многоквартирному.

Вечером воскресенья, 7 апреля, в Харькове также прогремел мощный взрыв, тогда военные предупреждали об угрозе баллистики.