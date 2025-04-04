Атака "Шахедов" РФ по Харькову: количество пострадавших и погибших возросло

В ночь с 3 на 4 апреля российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате ударов количество погибших и пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Олега Синегубова.

В то же время глава ОВА подтверждает информацию о погибших, но пишет, что среди раненых 32 человека (эта цифра была известна еще ночью).

"По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших - из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором. Также имеем 35 раненых", - проинформировал мэр Харькова.

Что известно об атаке по Харькову 3 апреля

Напомним, что примерно с 21:58 в Харькове были слышны звуки взрывов. Мер города писал о как минимум двух ударах в Новобаварском районе. В частности, было попадание по двухэтажному дому (там был пожар) и по многоквартирном.

"В результате вражеского удара загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, возгорание семи автомобилей и двух квартир на общей площади 70 квадратных метров", - информировал глава Харьковской ОВА.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате попаданий жилую застройку и админздания возникли четыре очага пожаров, которые охватили более 600 квадратных метров.

Важно отметить, что этой ночью был атакован не только Харьков. Подробнее об атаке по Харькову, Днепру, Запорожской и Киевской областях - читайте в материале РБК-Украина.

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