Харків під дроновою атакою РФ: є приліт в одному з районів
Російська армія ввечері вівторка, 8 квітня, дронами атакувала Харків. Вже відомо про приліт в одному з районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та Повітряні сили.
Близько 20:30 Повітряні сили повідомили про те, що російські ударні дрони почали заходити у повітряний простір Харківської області. Через деякий час повітряники попередили про небезпеку для Харкова.
О 21:01 Терехов повідомив про вибух у місті.
"У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару було задано ударним дроном типу "Шахед".
О 21:16 Синєгубов повідомив про ще один вибух у Харкові.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, вечері четверга, 3 квітня, російська армія традиційно атакувала дронами територію України. Під обстріл потрапив і Харків.
Станом на ранок п'ятниці, 4 квітня, повідомлялось про четверо загиблих у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про щонайменше два удари в Новобаварському районі. Було влучання по двоповерховому будинку і по багатоквартирному.
Ввечері неділі, 7 квітня, у Харкові також пролунав потужний вибух, тоді військові попереджали про загрозу балістики.
Варто зауважити, що спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що росіяни останнім часом активізували обстріли Харкова. Крім того, змінилася тактика і тенденція атак.
"Росіяни активізували обстріли міста Харків. Змінилася тактика і тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БпЛА. Це вже п'ятий обстріл за цей тиждень, масований - від 10 до 15 БпЛА використовують щоразу для нанесення ударів", - сказав він.
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