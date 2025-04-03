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Россияне активизировали обстрелы Харькова: как изменилась тактика врага

Харьков, Четверг 03 апреля 2025 15:07
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Россияне активизировали обстрелы Харькова: как изменилась тактика врага Иллюстративное фото: россияне изменили тактику обстрелов Харькова (t me mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в последнее время активизировали обстрелы Харькова. Город атакуют группы вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в эфире телемарафона.

"Россияне активизировали обстрелы города Харьков. Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы осуществляются группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный - от 10 до 15 БпЛА используют каждый раз для нанесения ударов", - сказал он.

По словам Чубенко, ситуация в Харьковской области хуже. Более года каждый день россияне обстреливают населенные пункты Харьковской области. Больше всего под ударами находятся Купянск и громада.

"Последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев и авиабомбами, и "Геранями". К сожалению, имеем большое количество травмированных из Купянска", - добавил спикер Харьковской областной прокуратуры.

Обстрелы Харькова

Стоит отметить, что Харьков с первых дней полномасштабного вторжения страдает от российских обстрелов и атак. Ситуацию осложняет близость города к границе с Россией.

Однако в последнее время ситуация ухудшилась. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что март стал самым тяжелым месяцем с начала года, поскольку атаки россиян удвоились.

Напомним, что вечером 2 апреля Харьков тоже был под массированным ударом врага. Это был пятый обстрел города за неделю. Вражеские дроны били по Харькову в течение часа. В результате атаки есть повреждения в городе, обошлось без травмированных.

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