Россияне активизировали обстрелы Харькова: как изменилась тактика врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в эфире телемарафона.

"Россияне активизировали обстрелы города Харьков. Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы осуществляются группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный - от 10 до 15 БпЛА используют каждый раз для нанесения ударов", - сказал он.

По словам Чубенко, ситуация в Харьковской области хуже. Более года каждый день россияне обстреливают населенные пункты Харьковской области. Больше всего под ударами находятся Купянск и громада.

"Последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев и авиабомбами, и "Геранями". К сожалению, имеем большое количество травмированных из Купянска", - добавил спикер Харьковской областной прокуратуры.