Харьков готовится к самой тяжелой зиме. РФ разрушила две подстанции, - мэр

"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - сообщил Терехов.

По его словам, еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тысяч абонентов, а уже сейчас - около 3,5 тысяч. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова

Он отметил, что сейчас есть возможности города, "Облэнерго" и общей энергосистемы страны для этого, однако они ограничены.

"Надо смотреть правде в глаза: Россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и темноту. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не один раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему", - заявил он.

Воздушные атаки РФ

Этой ночью российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под основным ударом был Харьков, там повреждены частные дома, несколько человек госпитализированы с острой реакцией на стресс.

Также вчера россияне запустили "Шахеды" по городу, местные заявляли о более 10 взрывах в Харькове.