Харьков атаковали дроны: в одном районе - 6 "прилетов" и масштабный пожар

"На данную минуту зафиксировано шесть ударов по городу", - рассказал городской голова в публикации в 02:16.

Он также уточнил, что по предварительной информации, все попадания из-за атаки БПЛА противника произошли в Новобаварском районе города Харьков.

Кроме того, сообщил Терехов, на месте "прилетов" фиксируют "масштабный пожар".

"Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - добавил городской голова.

Ночная вражеская воздушная атака на Харьков

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 апреля в Харькове прогремела серия взрывов. Фиксировалось движение ударных БПЛА российских оккупантов в сторону города. Взрывы раздавались один за другим в период примерно один час.

Представители местной власти предупреждали жителей об угрозе новых дроновых ударов, и призвали не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, мэр Харькова рассказал о пожаре на месте попадания.

Добавим также, в Воздушных силах информировали о фиксации нескольких "Шахедов" в пригороде Харькова. По состоянию на сейчас воздушная тревога в области продолжается.

Другие дроновые удары по Харькову

Также напомним, вчера днем и вечером враг также бил по Харькову дронами-камикадзе. Так, 22 апреля днем российские оккупанты запустили по Харькову "Шахеды", и тогда в городе прогремели несколько взрывов. Противник атаковал 4 района Харькова, а именно: Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский.

В результате вражеского дронового удара пострадали десять человек.

Также мы писали о том, что вечером 22 апреля росармия снова ударила по Харькову БПЛА - в результате атаки загорелся гараж в Салтовском районе города. Выяснилось, что для того обстрела захватчики применили беспилотник типа "Молния".