Питание в садиках и школах Чернигова станет дороже: что известно

В среду, 23 октября, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета было принято решение поднять стоимость питания в садиках и школах города.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура напомнил, что последний раз цены на питание в садиках и школах города корректировали в ноябре 2022 года.
Он объяснил также, что сейчас:
"В группах раннего возраста стоимость питания в день будет составлять 45 гривен. В группах дошкольного возраста - до 52 грн. В группах круглосуточного пребывания - до 57 грн. В школах: завтрак для 1-4 классов - до 50 грн, завтрак для 5-11 классов - до 51 грн и обед для 1-4 классов - до 50 грн", - уточнил Билогура.
4 октября Кабинет министров принял постановление №1145 о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений в 2024 году.
Согласно ему, ученики 1-4 классов могут питаться в школах бесплатно.
В Министерстве образования и науки объяснили, что ранее горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.
Тем временем государственная субвенция поможет:
То есть, утвержденный правительством механизм распределения средств субвенции обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех заведениях общего среднего образования страны.
Билогура уточнил, что в Чернигове всех школьников начальных классов (с 1 по 4 включительно) будут кормить завтраком бесплатно. Речь идет о детях, которые посещают школу очно или учатся по смешанной форме.
Финансировать этот процесс будут благодаря субвенции, которая в этом году составляет более 17 млн гривен. По словам чиновника, этих средств хватит, чтобы оплатить питание до конца текущего года.
"Планируем начать бесплатно кормить учеников 1-4 классов в начале ноября, когда состоятся все процедуры закупок", - подытожил начальник управления образования Черниговского горсовета.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в школьных буфетах ввели новые правила продажи пищевых продуктов. При этом Госпродпотребслужба обнародовала перечень запрещенных к реализации товаров - с целью обеспечения нормального питания детей и содействия их здоровому развитию.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: "Суспільне Чернігів", постановление Кабинета министров Украины №1145 от 4 октября 2024 г., пресс-служба Министерства образования и науки Украины, Facebook-страница Василия Билогуры.
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