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Питание в садиках и школах Чернигова станет дороже: что известно

Питание в садиках и школах Чернигова подорожает (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 23 октября, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета было принято решение поднять стоимость питания в садиках и школах города.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Как подорожает питание в садиках и школах Чернигова

Начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура напомнил, что последний раз цены на питание в садиках и школах города корректировали в ноябре 2022 года.

Он объяснил также, что сейчас:

  • в садиках стоимость питания увеличится на 10%
  • в школах - на 14-18%

"В группах раннего возраста стоимость питания в день будет составлять 45 гривен. В группах дошкольного возраста - до 52 грн. В группах круглосуточного пребывания - до 57 грн. В школах: завтрак для 1-4 классов - до 50 грн, завтрак для 5-11 классов - до 51 грн и обед для 1-4 классов - до 50 грн", - уточнил Билогура.

Кто из учеников может питаться бесплатно

4 октября Кабинет министров принял постановление №1145 о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений в 2024 году.

Согласно ему, ученики 1-4 классов могут питаться в школах бесплатно.

В Министерстве образования и науки объяснили, что ранее горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.

Тем временем государственная субвенция поможет:

  • гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов
  • способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста

То есть, утвержденный правительством механизм распределения средств субвенции обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех заведениях общего среднего образования страны.

Билогура уточнил, что в Чернигове всех школьников начальных классов (с 1 по 4 включительно) будут кормить завтраком бесплатно. Речь идет о детях, которые посещают школу очно или учатся по смешанной форме.

Финансировать этот процесс будут благодаря субвенции, которая в этом году составляет более 17 млн гривен. По словам чиновника, этих средств хватит, чтобы оплатить питание до конца текущего года.

"Планируем начать бесплатно кормить учеников 1-4 классов в начале ноября, когда состоятся все процедуры закупок", - подытожил начальник управления образования Черниговского горсовета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в школьных буфетах ввели новые правила продажи пищевых продуктов. При этом Госпродпотребслужба обнародовала перечень запрещенных к реализации товаров - с целью обеспечения нормального питания детей и содействия их здоровому развитию.

Читайте также, как обеспечить ребенка здоровой и вкусной едой в течение учебного года.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Суспільне Чернігів", постановление Кабинета министров Украины №1145 от 4 октября 2024 г., пресс-служба Министерства образования и науки Украины, Facebook-страница Василия Билогуры.

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ЧерниговобідШколаСадикПитание детей