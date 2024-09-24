Это едят все. Что нельзя продавать в школьных буфетах: полный список

Школьный буфет – это место, где дети могут подкрепиться во время перерыва между уроками. Однако многие продукты запрещено там продавать.

В школьных буфетах должны соблюдаться правила продажи пищевых продуктов. В Госпродпотребслужбе подчеркивают важность здорового питания для детей и обнародовали перечень запрещенных к реализации продуктов. Его контролируют с целью обеспечения нормального питания учащимися, что способствует их здоровому развитию. Что запрещено продавать в школьных буфетах и в торговых аппаратах, размещенных в учебных заведениях: кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты с содержанием сахара более 10 г на 100 г готового продукта

изделия с кремом, мороженое и пищевые концентраты

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства

продукты с содержанием соли более 0,12 г натрия или эквивалентное количество соли на 100 г продукта, а также с содержанием сахара свыше 10 г на 100 г готового продукта

продукты с синтетическими красителями, ароматизаторами (кроме ванилина, этилванилина, ванильного экстракта), подсластители, усилители вкуса и консерванты

продукты с содержанием частично гидрогенизированных растительных жиров (трансжиров)

непастеризованное молоко и продукты, изготовленные из него

соки, к которым добавлен сахар или подсластители, и непастеризованные соки

консервы рыбные, мясные, овощные и другие, кроме пастеризованных соков промышленного производства без добавления сахара и подсластителей

газированные напитки, в частности сладкие и энергетические напитки

кофе и кофейные напитки

грибы и продукция домашнего производства