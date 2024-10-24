Харчування у садочках і школах Чернігова стане дорожчим: що відомо

Як здорожчає харчування у садочках і школах Чернігова

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура нагадав, що востаннє ціни на харчування у садочках і школах міста корегували у листопаді 2022 року.

Він пояснив також, що нині:

у садочках вартість харчування збільшиться на 10%

у школах - на 14-18%

"У групах раннього віку вартість харчування на день складатиме 45 гривень. У групах передшкільного віку - до 52 грн. У групах цілодобового перебування - до 57 грн. У школах: сніданок для 1-4 класів - до 50 грн, сніданок для 5-11 класів - до 51 грн й обід для 1-4 класів - до 50 грн", - уточнив Білогура.

Хто з учнів може харчуватись безкоштовно

4 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову №1145 щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році.

Згідно з нею, учні 1-4 класів можуть харчуватися в школах безкоштовно.

У Міністерстві освіти й науки пояснили, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.

Натомість державна субвенція допоможе:

гарантувати належний рівень харчування для всіх учнів початкових класів

сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку

Тобто затверджений урядом механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Білогура уточнив, що в Чернігові всіх школярів початкових класів (з 1 по 4 включно) годуватимуть сніданком безкоштовно. Йдеться про дітей, які відвідують школу очно або навчаються за змішаною формою.

Фінансуватимуть цей процес завдяки субвенції, яка цього року становить понад 17 млн гривень. За словами посадовця, цих коштів вистачить, щоб оплатити харчування до кінця поточного року.

"Плануємо розпочати безкоштовно годувати учнів 1-4 класів на початку листопада, коли відбудуться всі процедури закупівель", - підсумував начальник управління освіти Чернігівської міськради.