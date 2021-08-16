Через хаос в аеропорту Кабула загинули семеро осіб, - AP

Через хаос в аеропорту Кабула при евакуації з Афганістану загалом сьогодні загинули семеро осіб. У тому числі і ті, хто розбився, намагаючись зачепитися за літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Повідомляється, що інформацію про загибель сімох осіб підтвердили високопоставлені військові США. Вони говорили про це на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно обговорювати поточні операції.

Зазначимо, сьогодні вранці тисячі людей штурмували аеропорт в Кабулі та літаки. Евакуацію прикривають американські військові, які намагаються забезпечувати порядок.