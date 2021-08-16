"Попереджувальний" вогонь в аеропорту Кабула: загинули п'ятеро людей

В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Щонайменше п'ятеро людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.

Один зі свідків сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

Американський військовослужбовець, відповідальний за безпеку аеропорту, раніше стріляв у повітря, щоб розсіяти натовп, повідомив офіційний представник США.