"Попереджувальний" вогонь в аеропорту Кабула: загинули п'ятеро людей
В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Щонайменше п'ятеро людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.
Один зі свідків сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.
Американський військовослужбовець, відповідальний за безпеку аеропорту, раніше стріляв у повітря, щоб розсіяти натовп, повідомив офіційний представник США.
#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Нагадаємо, в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.