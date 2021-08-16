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"Попереджувальний" вогонь в аеропорту Кабула: загинули п'ятеро людей

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 11:18
"Попереджувальний" вогонь в аеропорту Кабула: загинули п'ятеро людей Фото: мінімум п'ять людей загинули в аеропорту Кабула (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Щонайменше п'ятеро людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.

Один зі свідків сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

Американський військовослужбовець, відповідальний за безпеку аеропорту, раніше стріляв у повітря, щоб розсіяти натовп, повідомив офіційний представник США.

Нагадаємо, в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.

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Афганистан Кабул
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