ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Хамрун Спартанс" - "Динамо": где и когда трансляция старта киевлян в Лиге чемпионов

Вторник 22 июля 2025 14:36
UA EN RU
"Хамрун Спартанс" - "Динамо": где и когда трансляция старта киевлян в Лиге чемпионов "Динамо" стартует в Лиге чемпионов (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" начинает свой еврокубковый путь в сезоне 2025/2026 с матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс".

Когда и где смотреть поединок - читайте на РБК-Украина.

Где и когда смотреть матч?

Поединок состоится во вторник, 22 июля, на Мальте, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча со стадиона имени Тони Беззины в Украине можно будет смотреть на телеканале "2+2", а также на платформах, которые ретранслируют этот канал: "Киевстар ТВ", MEGOGO, Sweet.tv и т. д.

Что стоит знать?

Главным арбитром матча будет 45-летний испанец Сесар Сото Градо. Ему будут помогать Карлос Альварес Фернандес, Рубен Бессериль Гомес и Виктор Гарсия Вердура (четвертый арбитр). На VAR будет сидеть Валентин Гомес.

Для киевского "Динамо" этот матч является важным шагом в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Шовковского считаются фаворитами в этом противостоянии.

В то же время на сайте мальтийского клуба указано, что они дадут бой киевлянам.

"Перед нами - титулованный оппонент, европейская мощь. Но мы идем в бой с отвагой, единством и поддержкой родного города", - говорят в "Хамрун Спартанс".

Шовковский отметил на предматчевой пресс-конференции, что одна из сильных сторон "Хамрун Спартанс" - итальянский тренер, который возглавляет команду.

"Они тактически строят свою игру довольно грамотно - это показал ответный матч, в котором они полностью уничтожили "Жальгирис", действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак", - сказал тренер "бело-синих".

Ответный матч между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоится через неделю, 29 июля, и будет номинально домашним для киевлян. Эта игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин" в 21:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали о том, с кем сыграет "Динамо", если пройдет "Хамрун Спартанс".

Также читайте о всех соперниках украинских клубов в квалификации еврокубков этого сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки