Хаменеи не просто ранен. Появились новые данные о состоянии лидера Ирана

Что сказал Хэгсет

"Мы знаем, что новый так называемый, не такой уж и верховный лидер ранен и, вероятно, покалечен", - сказал Гегсет.

По его словам, США "имеют план победить, уничтожить, вывести из строя все их значимые военные возможности с темпами, которых мир никогда раньше не видел".

Гегсет обратил внимание на письменное заявление Хаменеи, опубликованное накануне. Он поставил под сомнение, почему вышел только текст, ведь "в Иране есть множество камер и диктофонов". По его мнению, травмы мешают Хаменеи публично выступать.

"Он напуган, он ранен, в бегах, и ему не хватает легитимности", - сказал Хегсет.

Ситуацию в стране Гегсет назвал хаосом - особенно после гибели отца нынешнего Хаменеи, предыдущего верховного лидера.

"Это для них беспорядок. Кто главный? Иран может даже не знать", - добавил министр обороны.