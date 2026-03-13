Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Хаменеи не просто ранен. Появились новые данные о состоянии лидера Ирана

17:46 13.03.2026 Пт
2 мин
Гегсет объяснил, почему Хаменеи нет на видео
aimg Елена Чупровская
Фото: лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (Getty Images)

От имени лидера Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовали заявление - но только текстом, без видео или голоса. Это свидетельствует о большей серьезности состояния его здоровья, чем заявлялось ранее.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции.

Читайте также: Почему Иран до сих пор не объявил о капитуляции: Трамп дал неожиданное объяснение

Что сказал Хэгсет

"Мы знаем, что новый так называемый, не такой уж и верховный лидер ранен и, вероятно, покалечен", - сказал Гегсет.

По его словам, США "имеют план победить, уничтожить, вывести из строя все их значимые военные возможности с темпами, которых мир никогда раньше не видел".

Гегсет обратил внимание на письменное заявление Хаменеи, опубликованное накануне. Он поставил под сомнение, почему вышел только текст, ведь "в Иране есть множество камер и диктофонов". По его мнению, травмы мешают Хаменеи публично выступать.

Фото: министр обороны США Пит Гегсет сделал выводы о состоянии здоровья Хаменеи (инфографика РБК-Украина).

"Он напуган, он ранен, в бегах, и ему не хватает легитимности", - сказал Хегсет.

Ситуацию в стране Гегсет назвал хаосом - особенно после гибели отца нынешнего Хаменеи, предыдущего верховного лидера.

"Это для них беспорядок. Кто главный? Иран может даже не знать", - добавил министр обороны.

Напомним, новый лидер Ирана не появляется на публике. Есть информация, что он мог получить травмы ног.

Тем временем президент США Дональд Трамп допустил ликвидацию Хаменеи и назвал условие, при котором такое решение возможно.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранПит Хегсет