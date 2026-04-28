Хаменеи формальный лидер? Reuters узнало, кто на самом деле руководит Ираном

20:31 28.04.2026 Вт
2 мин
Ключевые инициативы больше не исходят от Моджтаба Хаменеи
aimg Анастасия Никончук
Фото: военные Ирана (GettyImages)

Высокопоставленный представитель правительства Пакистана, знакомый с ходом переговоров, заявил, что в Иране сейчас отсутствует единый центр принятия решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Смена баланса власти

Спустя два месяца войны с США и Израилем в Иране изменилась структура управления. Как отмечает Reuters, страна отошла от прежней модели, при которой верховный лидер имел решающее слово по ключевым вопросам.

После гибели аятоллы Али Хаменеи в первый день конфликта и усиления роли его сына Моджтабы система начала трансформироваться.

Роль Моджтабы Хаменеи

Несмотря на формальное положение на вершине власти, Моджтаба Хаменеи, по информации источников, в основном выполняет функцию легитимизации решений. Ключевые инициативы исходят не от него, а от военных руководителей.

Усиление влияния КСИР

На фоне войны центр управления сместился в узкий круг, связанный с Высшим советом национальной безопасности, офисом верховного лидера и Корпусом стражей исламской революции.

Именно КСИР, по словам чиновников и аналитиков, сегодня играет ведущую роль как в военной стратегии, так и в политических решениях.

Проблемы с переговорами

"Иранцы чрезвычайно медленно реагируют", — отметил пакистанский чиновник. "Очевидно, что нет единой структуры командования, которая бы принимала решения. Иногда им требуется от 2 до 3 дней, чтобы ответить".

Эксперты подчеркивают, что главной сложностью остается разрыв между предложениями Вашингтона и позицией жесткой линии внутри КСИР.

Кто ведет диалог

На дипломатическом уровне переговоры ведет министр иностранных дел Аббас Аракчи.

К процессу также присоединился спикер парламента Мохаммед Бакер Калибаф, ранее связанный с КСИР.

При этом, по данным источников, ключевую роль на местах играет командир корпуса Ахмад Вахиди.

Ограниченная публичность

Моджтаба Хаменеи после тяжелых ранений не появляется на публике и взаимодействует через представителей КСИР или с помощью защищенной связи.

В то же время иранские власти официально отвергают наличие разногласий по переговорам с США.

Напоминаем, что на данном этапе проведение прямых контактов между представителями США и Ирана не запланировано: диалог продолжается в дистанционном формате и будет вестись до тех пор, пока стороны не приблизятся к выработке общего понимания.

Отметим, что в Соединенных Штатах решили отказаться от ранее запланированного визита спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан, где предполагались переговоры с иранской стороной.

