ХАМАС предложила мирное соглашение, Байден назвал его "вызывающим", - Reuters

Палестинская группировка ХАМАС во вторник, 6 февраля, предоставила свой ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, которое также предусматривает освобождение заложников. Президент США Джо Байден назвал ответ боевиков "немного вызывающим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении палестинцы отреагировали "в позитивном духе, обеспечив всеобъемлющее и полное прекращение огня, прекращение агрессии против нашего народа, оказание помощи, убежища и восстановления, снятие осады с Сектора Газа и достижение обмена пленными".

Высокопоставленный представитель ХАМАС Гази Хамад сообщил агентству, что группировка стремится освободить как можно большее количество палестинских заключенных в Израиле.

Офис премьер-министра Израиля поздно вечером во вторник сообщил, что детали ответа палестинских боевиков "тщательно оцениваются официальными лицами, которые участвуют в переговорах".

В то же время президент США Джо Байден хоть и признал определенный прогресс по соглашению, однако назвал реакцию ХАМАСа "несколько слишком резкой", не уточнив подробности.

"Мы не уверены, где это происходит. Сейчас продолжаются переговоры", - сказал он в Вашингтоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить ответ ХАМАСа с израильскими официальными лицами во время своего визита в страну в среду.

"Впереди еще много работы, но мы продолжаем верить, что соглашение возможно и даже необходимо", - сказал Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром и министром иностранных дел Катара, шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Шейх Мохаммед назвал ответ ХАМАСа в целом "положительным", но отказался сообщить какие-либо подробности.

Анонимный представитель ХАМАС подтвердил агентству Reuters, что палестинское исламистское движение не допустит освобождения заложников без гарантий, что война закончится, а израильские войска покинут Сектор Газа.

Предложенное соглашение было разработано более недели назад руководителями американской и израильской разведок в ходе встречи с египтянами и катарцами, обеспечит освобождение оставшихся заложников, удерживаемых боевиками в Газе, в обмен на длительную паузу в боевых действиях.

Приближенные к переговорам источники сообщили, что перемирие продлится не менее 40 дней, в течение которых боевики освободят гражданских лиц из числа остальных заложников, которых они удерживают. Следующими этапами будут передача солдат и тел заложников в обмен на освобождение заключенных в Израиле палестинцев.

Обмен заложниками

Израиль начал военное наступление в Газе после того, как 7 октября боевики из подконтрольного ХАМАС Сектора Газа убили 1200 человек и захватили 253 заложников на юге Израиля.

Министерство здравоохранения Газы заявляет, что в результате военной кампании Израиля погибли по меньшей мере 27 585 палестинцев, еще тысячи, как опасаются, похоронены под завалами.

Главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что 31 из заложников, которые остаются в Газе, были объявлены мертвыми. Ранее Израиль заявлял, что 136 заложников все еще удерживаются в Газе после того, как 110 были освобождены в рамках единого перемирия, достигнутого в ноябре, когда Израиль также освободил 240 палестинцев, которых он удерживал.

Ссылаясь на израильскую оценку, которой поделились с американскими и египетскими официальными лицами, газета Wall Street Journal сообщила, что до 50 заложников могут быть мертвыми, т.е. около 80 заложников, удерживаемых ХАМАСом, все еще живы.

Палестинцы надеются, что дипломатические усилия Блинкена закрепят перемирие до того, как израильские войска начнут штурм города Рафах на юге Сектора Газа у границы с Египтом. В городе скрываются более половины 2 млн 300 тыс. населения Газы, в сконструированных преимущественно из пластика общественных зданиях и палатках.

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 февраля в шестой раз отправился с визитом по странам Ближнего Востока с начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС в октябре 2023 года. Руководитель американской дипломатии прибыл в столицу Катара, город Доха, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Во время визита в Израиль в конце января Блинкен выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, которые попадают либо в гуманитарные объекты, либо приводят к гибели большого количества гражданских лиц.

Тем временем СМИ сообщают, что соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и обмена заложниками откладывается из-за споров в руководстве палестинского движения.

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