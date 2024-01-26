США и Израиль наладили диалог для обсуждения атак против гражданских в Секторе Газа

Соединенные Штаты наладили с Израилем переговорный канал для обсуждения подробностей инцидентов в Секторе Газа, в которых израильские военные убили либо ранили гражданских лиц и нанесли удары по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Связь была налажена после встречи в начале января госсекретаря США Энтони Блинкена с военным кабинетом Израиля. В ходе встречи Блинкен выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, которые либо попадают в гуманитарные объекты, либо приводят к гибели большого количества гражданских лиц.

Госсекретарь США сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, министру обороны Йоаву Галланту и министру Бенни Ганцу, что Вашингтону необходимо знать "ответы" на сообщения об ударах, и он ищет "надежный канал", через который Соединенные Штаты могли бы регулярно поднимать такие вопросы с израильтянами.

Канал стал ответом на растущее давление на администрацию Байдена из-за существенных жертв среди палестинского гражданского населения в результате кампании Израиля против ХАМАСа. По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате боевых действий в Секторе Газа погибло более 25 тыс. человек, миллионы людей стали вынужденными переселенцами.

По словам другого американского чиновника, через этот канал Вашингтон обсуждает с израильтянами "каждый конкретный инцидент, вызывающий беспокойство", связанный с военной кампанией Израиля в Секторе Газа. Израильтяне проводят расследование и обеспечивают американцам обратную связь.

Канал работает через дипломатов посольства США в Иерусалиме, региональное бюро Госдепартамента, занимающееся Ближним Востоком, и специального посланника президента Джо Байдена по гуманитарным вопросам в регионе Дэвида Саттерфилда.

"Администрация Байдена до сих пор отказывалась прямо критиковать Израиль за количество жертв среди гражданского палестинского населения, хотя высокопоставленные помощники Байдена заявляли, что в конфликте погибло "слишком много" палестинцев. Американские официальные лица отказались сообщить, рассматривает ли Вашингтон возможность расследования нарушения Израилем на поле боя международных правил ведения войны", - отмечает Reuters.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

22 января Силы обороны Израиля начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на месяц и нового соглашения для освобождения заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный ущерб гражданскому населению в регионе боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.