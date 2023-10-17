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ХАМАС использовал оружие из Северной Кореи для нападения на Израиль, - посол

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Палестинские боевики группировки ХАМАС применили северокорейское оружие для нападения на Израиль.

Об этом заявил посол Израиля в Южной Корее Акива Тор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В Газе, которая нас атакует, используют северокорейское оружие, - сказал Тор.

По его словам, возможно, это северокорейское оружие было в Иране довольно долго.

"Мы уничтожим это оружие в Газе", - добавил он.

О каком оружии может идти речь

Ранее в социальных сетях публиковались фотографии реактивных гранат F-7, которые якобы были сделаны Северной Кореей, которые использует ХАМАС.

На фотографиях также есть ракеты и пулеметы северокорейского производства, их якобы армия обороны Израиля якобы захватила.

Бывший офицер Разведывательного управления обороны США, который сейчас является профессором политологии в Университете Анджело в Техасе Брюс Бехтол сообщил, что F-7 на фотографиях "идентифицированы как похожие на северокорейские".

Реакция в КНДР

Северная Корея отрицает, что ХАМАС использовал ее оружие для нападения на Израиль. 

Традиционно КНДР в этом обвинила США, которые якобы распространяют "безосновательные и лживые слухи" о том, что северокорейское оружие было использовано во время нападения на Израиль.

Поставка оружия из КНДР в Иран

Возможность торговли оружием между Северной Кореей и ХАМАС впервые появилась в 2009 году. В декабре того же года северокорейский самолет, перевозивший около 35 тонн оружия, включая ракеты и реактивные гранаты, захватили в аэропорту Бангкока, когда самолет приземлился там для дозаправки.

В следующем месяце правительство Таиланда подало отчет Совету Безопасности ООН, в котором говорилось о том, что оружие направлялось в Иран.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Пока известно уже об 11 украинцах, погибших во время массированного нападения террористов.

Также The New York Times сообщало, что Израиль обратился в США с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов.

Сегодня стало известно, что ЦАХАЛ нанес новые удары по штаб-квартире террористов ХАМАСа в Секторе Газа и банка, через который финансировалась их деятельность. Также убиты боевики, которые намеревались заложить взрывчатку на территории Израиля.

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