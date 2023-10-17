Война в Израиле: новые удары и ликвидация боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку

ЦАХАЛ нанес новые удары по штаб-квартире террористов ХАМАСа в Секторе Газа и банку, через который финансировалась их деятельность. Также убиты боевики, намеревавшиеся заложить взрывчатку на территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Армии обороны Израиля.

Так, 17 октября наблюдательные войска ЦАХАЛа заметили отряд террористов, пытавшихся проникнуть за ограждение безопасности Ливана и заложить взрывное устройство.

"Четверо террористов были убиты", - говорят в ведомстве.

Новые удары по объектам ХАМАСа

Кроме того, ночью ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам, принадлежащим террористическим организациям ХАМАС.

"Истребители ЦАХАЛа атаковали штаб-квартиру террористической организации ХАМАС и убили террориста", - отмечают израильские военные.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по банку, который террористическая организация ХАМАС использовала для финансирования своей деятельности в Секторе Газа.

За последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛа применили высокоточные боеприпасы, поражая объекты террористической организации ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Сейчас известно уже об 11 украинцах, погибших во время массированного нападения террористов. Недавно в Израиль ездил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, стало известно, что Израиль посетит президент США Джо Байден.