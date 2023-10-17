ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война в Израиле: новые удары и ликвидация боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку

Израиль, Вторник 17 октября 2023 09:45
UA EN RU
Война в Израиле: новые удары и ликвидация боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку Ajnj^ ЦАХАЛ уничтожил боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ЦАХАЛ нанес новые удары по штаб-квартире террористов ХАМАСа в Секторе Газа и банку, через который финансировалась их деятельность. Также убиты боевики, намеревавшиеся заложить взрывчатку на территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Так, 17 октября наблюдательные войска ЦАХАЛа заметили отряд террористов, пытавшихся проникнуть за ограждение безопасности Ливана и заложить взрывное устройство.

"Четверо террористов были убиты", - говорят в ведомстве.

Новые удары по объектам ХАМАСа

Кроме того, ночью ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам, принадлежащим террористическим организациям ХАМАС.

"Истребители ЦАХАЛа атаковали штаб-квартиру террористической организации ХАМАС и убили террориста", - отмечают израильские военные.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по банку, который террористическая организация ХАМАС использовала для финансирования своей деятельности в Секторе Газа.

За последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛа применили высокоточные боеприпасы, поражая объекты террористической организации ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Сейчас известно уже об 11 украинцах, погибших во время массированного нападения террористов. Недавно в Израиль ездил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, стало известно, что Израиль посетит президент США Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока