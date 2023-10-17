ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль, - посол

Палестинські бойовики угруповання ХАМАС застосували північнокорейську зброю для нападу на Ізраїль.
Про це заявив посол Ізраїлю в Південній Кореї Аківа Тор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"У Газі, яка нас атакує, використовують північнокорейську зброю, - сказав Тор.
За його словами, можливо, ця північнокорейська зброя була в Ірані досить довго.
"Ми знищимо цю зброю в Газі", - додав він.
Раніше в соціальних мережах публікувалися фотографії реактивних гранат F-7, які нібито були зроблені Північною Кореєю, які використовує ХАМАС.
На фотографіях також є ракети і кулемети північнокорейського виробництва, їх нібито армія оборони Ізраїлю нібито захопила.
Колишній офіцер Розвідувального управління оборони США, який зараз є професором політології в Університеті Анджело в Техасі Брюс Бехтол повідомив, що F-7 на світлинах "ідентифіковані як схожі на північнокорейські".
Північна Корея заперечує, що ХАМАС використовував її зброю для нападу на Ізраїль.
Традиційно КНДР у цьому звинуватила США, які начебто поширюють "безпідставні та брехливі чутки" про те, що північнокорейська зброя була використана під час нападу на Ізраїль.
Можливість торгівлі зброєю між Північною Кореєю і ХАМАС вперше з'явилася в 2009 році. У грудні того ж року північнокорейський літак, що перевозив близько 35 тонн зброї, включно з ракетами і реактивними гранатами, захопили в аеропорту Бангкока, коли літак приземлився там для дозаправки.
Наступного місяця уряд Таїланду подав звіт Раді Безпеки ООН, у якому йшлося про те, що зброя прямувала до Ірану.
7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терористів.
Також The New York Times повідомляло, що Ізраїль звернувся до США з проханням про надання надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.
Сьогодні стало відомо, що ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.
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