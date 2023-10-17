ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль, - посол

"У Газі, яка нас атакує, використовують північнокорейську зброю, - сказав Тор.

За його словами, можливо, ця північнокорейська зброя була в Ірані досить довго.

"Ми знищимо цю зброю в Газі", - додав він.

Про яку зброю може йти мова

Раніше в соціальних мережах публікувалися фотографії реактивних гранат F-7, які нібито були зроблені Північною Кореєю, які використовує ХАМАС.

На фотографіях також є ракети і кулемети північнокорейського виробництва, їх нібито армія оборони Ізраїлю нібито захопила.

Колишній офіцер Розвідувального управління оборони США, який зараз є професором політології в Університеті Анджело в Техасі Брюс Бехтол повідомив, що F-7 на світлинах "ідентифіковані як схожі на північнокорейські".

Реакція в КНДР

Північна Корея заперечує, що ХАМАС використовував її зброю для нападу на Ізраїль.

Традиційно КНДР у цьому звинуватила США, які начебто поширюють "безпідставні та брехливі чутки" про те, що північнокорейська зброя була використана під час нападу на Ізраїль.

Постачання зброї з КНДР до Ірану

Можливість торгівлі зброєю між Північною Кореєю і ХАМАС вперше з'явилася в 2009 році. У грудні того ж року північнокорейський літак, що перевозив близько 35 тонн зброї, включно з ракетами і реактивними гранатами, захопили в аеропорту Бангкока, коли літак приземлився там для дозаправки.

Наступного місяця уряд Таїланду подав звіт Раді Безпеки ООН, у якому йшлося про те, що зброя прямувала до Ірану.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терористів.

Також The New York Times повідомляло, що Ізраїль звернувся до США з проханням про надання надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.

Сьогодні стало відомо, що ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.