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Число погибших украинцев в Израиле возросло до 11, - МИД

Пятница 13 октября 2023 17:30
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Число погибших украинцев в Израиле возросло до 11, - МИД Фото: Олег Николенко, представитель Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль в минувшие выходные погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины может подтвердить гибель одиннадцати украинцев в Израиле. Еще девять граждан считаются пропавшими без вести", - заявил Николенко.

Следует отметить, что ранее сообщалось о гибели семи украинцев. А также то, что девять украинцев получили ранения разной степени тяжести.

Также сообщалось, что Украина уже готовит эвакуационный рейс для своих граждан из Израиля в Румынию.

В МИД добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

Украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее извлечь наших людей.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также находятся среди погибших и пострадали.

Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, уже распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

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Израиль МИД Украины Сектор Газа
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