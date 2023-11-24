ХАМАС по соглашению с Таиландом освободил 25 заложников в первый день перемирия с Израилем

Боевики организации ХАМАС в первый день временного прекращения огня с Силами обороны Израиля, 24 ноября, отпустили 25 заложников, которых удерживали на территории Сектора Газа. Среди них 13 израильтян и 12 тайцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Представители ХАМАСа отпустили захваченных граждан Израиля и Таиланда в рамках достигнутых договоренностях с Тель-Авивом и Бангкоком.
Это - первая группа заложников, освобожденных боевиками во время четырехдневного перемирия. В пятницу они пересекли границу с Египтом через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Граждане были в плену ХАМАС в течение 49 дней.
Договоренности между сторонами также включают в себя освобождение заключенных Израилем в тюрьмы палестинцев. Их количество не уточняется.
По данным СМИ, освобождение 12 тайских заложников было согласовано с ХАМАС в рамках отдельной договоренности при посредничестве Катара и Египта.
Как пишет Reuters со ссылкой на чиновник, проинформированный о переговорах, все заложники были мужчинами и не подпадали под действие соглашения о перемирии с Израилем, которое касается женщин и детей.
Отдельные переговоры проводились во время посещения министра иностранных дел Таиланда Катара еще 31 октября.
Согласно данным тайского правительства, после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были захвачены в заложники 26 граждан Таиланда.
Ранее сегодня сообщалось, что боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников после начала четырехдневного перемирия с Израилем. Уже бывших пленников отправили к КПП на границе Сектора Газа с Египтом.
В израильской прессе уточнили, что 13 заложников - граждан Израиля - матери и дети - были переданы сотрудникам Красного Креста.
Напомним, накануне, 23 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о том, что данное перемирие будет коротким.
Он отмечал, что Армия обороны Израиля будет продолжать свою операцию против боевиков еще по меньшей мере два месяца.
Детальнее о том, о чем Израиль договорился с ХАМАС и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.
Добавим, что по данным Министерства иностранных дел Украины, 24 ноября восемь украинцев вышли из Сектора Газа в Египет. А всего из палестинского анклава уже эвакуировали более 200 граждан Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.