ХАМАС по соглашению с Таиландом освободил 25 заложников в первый день перемирия с Израилем

Представители ХАМАСа отпустили захваченных граждан Израиля и Таиланда в рамках достигнутых договоренностях с Тель-Авивом и Бангкоком.

Это - первая группа заложников, освобожденных боевиками во время четырехдневного перемирия. В пятницу они пересекли границу с Египтом через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Граждане были в плену ХАМАС в течение 49 дней.

Договоренности между сторонами также включают в себя освобождение заключенных Израилем в тюрьмы палестинцев. Их количество не уточняется.

По данным СМИ, освобождение 12 тайских заложников было согласовано с ХАМАС в рамках отдельной договоренности при посредничестве Катара и Египта.

Как пишет Reuters со ссылкой на чиновник, проинформированный о переговорах, все заложники были мужчинами и не подпадали под действие соглашения о перемирии с Израилем, которое касается женщин и детей.

Отдельные переговоры проводились во время посещения министра иностранных дел Таиланда Катара еще 31 октября.

Согласно данным тайского правительства, после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были захвачены в заложники 26 граждан Таиланда.

Освобождение заложников и временное перемирие

Ранее сегодня сообщалось, что боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников после начала четырехдневного перемирия с Израилем. Уже бывших пленников отправили к КПП на границе Сектора Газа с Египтом.

В израильской прессе уточнили, что 13 заложников - граждан Израиля - матери и дети - были переданы сотрудникам Красного Креста.

Напомним, накануне, 23 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о том, что данное перемирие будет коротким.

Он отмечал, что Армия обороны Израиля будет продолжать свою операцию против боевиков еще по меньшей мере два месяца.

Детальнее о том, о чем Израиль договорился с ХАМАС и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что по данным Министерства иностранных дел Украины, 24 ноября восемь украинцев вышли из Сектора Газа в Египет. А всего из палестинского анклава уже эвакуировали более 200 граждан Украины.