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ХАМАС сегодня освободит из плена еще 13 израильтян, - СМИ

Суббота 25 ноября 2023 15:19
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ХАМАС сегодня освободит из плена еще 13 израильтян, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В рамках обмена пленными между Израилем и ХАМАСом будут освобождены еще 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Около 50 заложников - дети, их матери и другие женщины - должны быть освобождены в течение следующих четырех дней, на которые ЦАХАЛ прекращает военную кампанию по уничтожению террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа. Причем в обмен на каждого заложника будут освобождены три палестинских заключенных из службы безопасности.

Четырехдневное перемирие может быть продлено еще на один день для каждой группы из 10 заложников, освобожденных ХАМАСом.

Освобождение заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

В рамках соглашения ХАМАС освободил 13 заложников, являющихся гражданами Израиля. Матери и дети были переданы представителям Красного Креста. Кроме того, из плена ХАМАСа освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он намерен вернуть всех заложников ХАМАСа.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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