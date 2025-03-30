ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе: Reuters раскрыло подробности

Как рассказал представитель переговорной группы ХАМАС Халил аль-Хайя в телевизионном выступлении, два дня назад они получили предложение от посредников в Египте и Катаре, и группировка "отнеслась к нему положительно и приняла его".

Он также выразил надежду, что израильская сторона, которая проводит операцию в Секторе Газа, не "подорвет" такое предложение.

Хайя возглавляет переговорную группу ХАМАС в непрямых переговорах, направленных на обеспечение прекращения огня в Секторе Газа в войне с Израилем.

Источники службы безопасности сообщили Reuters в четверг, что Египет получил положительные указания от Израиля относительно нового предложения о прекращении огня, которое будет включать переходный этап.

По данным западных СМИ, предложение предусматривает освобождение боевиками ХАМАС пятерых израильских заложников.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что провел серию консультаций в соответствии с предложением, полученным от посредников. Также указывалось, что официальный Иерусалим передал посредникам встречное предложение в полной координации с Соединенными Штатами.

Поэтапное прекращение огня в Газе

Первый этап перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС вступил в силу 19 января. Это произошло после 15 месяцев активных боевых действий. Оно предусматривало прекращение огня и освобождение некоторых израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение некоторых палестинских заключенных.

Второй этап трехфазного соглашения должен сосредоточиться на договоренностях по освобождению остальных заложников и выводу израильских войск из Сектора Газа.

В ХАМАС заявляют, что любые предложения должны позволить запуск второй фазы, тогда как Израиль предложил расширить первую 42-дневную фазу.

Также руководство боевиков отвергает призывы от Израиля и США к разоружению.

Добавим, что Иерусалим и Вашингтон отмечают, что ХАМАС не должен участвовать в послевоенных соглашениях в Секторе Газа.

Нарушение перемирия и возобновление боев в Газе

Недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Это произошло после того, как боевики отказались выдавать израильской стороне заложников, и официальный Иерусалим заявил о нарушении боевиками соглашения о перемирии.

На фоне этого израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

А 29 марта стало известно, что Израиль начал наземную операцию в Рафахе (на юге анклава) для расширения зоны безопасности.

Добавим также, на прошлой неделе Израиль сообщил, что рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. Это может включать военную оккупацию на несколько месяцев.