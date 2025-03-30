ХАМАС погодився на пропозицію про припинення вогню в Газі: Reuters розкрило подробиці

Як розповів представник переговірної групи ХАМАС Халіл аль-Хайя у телевізійній промові, два дні тому вони отримали пропозицію від посередників в Єгипті та Катарі, й угруповання "поставилося до неї позитивно та прийняло її".

Він також висловив сподівання, що ізраїльська сторона, яка проводить операцію в Секторі Газа, не "підірве" таку пропозицію.

Хайя очолює переговорну групу ХАМАС у непрямих переговорах, спрямованих на забезпечення припинення вогню Секторі Газа у війні з Ізраїлем.

Джерела служби безпеки повідомили Reuters у четвер, що Єгипет отримав позитивні вказівки від Ізраїлю щодо нової пропозиції про припинення вогню, яка включатиме перехідний етап.

За даними західних ЗМІ, пропозиція передбачає звільнення бойовиками ХАМАС п'ятьох ізраїльських заручників.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що провів серію консультацій відповідно до пропозиції, отриманої від посередників. Також вказувалося, що офіційний Єрусалим передав посередникам зустрічну пропозицію в повній координації зі Сполученими Штатами.

Поетапне припинення вогню в Газі

Перший етап перемир'я між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС набуло чинності 19 січня. Це сталося після 15 місяців активних бойових дій. Воно передбачало припинення вогню та звільнення деяких ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, і звільнення деяких палестинських в'язнів.

Другий етап трифазної угоди має зосередитися на домовленностях щодо звільнення решти заручників і виведення ізраїльських військ із Сектора Газа.

У ХАМАС заявляють, що будь-які пропозиції повинні дозволити запуск другої фази, тоді як Ізраїль запропонував розширити першу 42-денну фазу.

Також керівництво бойовиків відкидає заклики від Ізраїлю та США до роззброєння.

Додамо, що Єрусалим та Вашингтон наголошують, що ХАМАС не повинен брати участь у післявоєнних угодах у Секторі Газа.

Порушення перемир'я та відновлення боїв у Газі

Нещодавно між Ізраїлем та ХАМАС поновилися активні бойові дії. Це сталося після того, як бойовики відмовились видавати ізраїльській стороні заручників, й офіційний Єрусалим заявив про порушення бойовиками угоди щодо перемир'я.

На тлі цього ізраїльські війська завдали низку ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа.

А 29 березня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію в Рафаху (на півдні анклаву) для розширення зони безпеки.

Додамо також, минулого тижня Ізраїль повідомив, що розглядає можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. Це може включати військову окупацію на кілька місяців.